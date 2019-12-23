Гривня начала неделю с укрепления: официальный курс НБУ

Официальный курс НБУ на 23 декабря: 100 USD – 2329,1225 гривни; 100 EUR – 2584,6272 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2329,1225 (21 декабря – 2332,5284)

100 EUR – 2584,6272 (21 декабря – 2588,4068)

Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на 21 декабря, на уровне 23,33 гривни/доллар.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% за 11 месяцев текущего года – до 23,97 гривни/доллар.