Никакой катастрофы с выполнением бюджета нет - премьер

Гончарук призвал всех сохранять спокойствие, отметив, что на самом деле все очень неплохо.

Премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что на сегодня в Украине нет никакого кризиса по выполнению расходной части государственного бюджета, о чем он заявил во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

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"Я призываю вас сохранять спокойствие. На самом деле, все очень неплохо. У нас сложный период. Закрывать год всегда сложно. У нас осталось семь финансовых дней до конца года. Я хочу вас заверить, что пенсии уже профинансированы, зарплаты буду профинансированы, социальные выплаты будут профинансированы, с субсидиями проблем нет. По капитальным расходам отдельным мы каждый день приоритезируем то, что является самым главным, потому что на всё действительно денег не хватает, но самое главное мы точно закроем, то, что критично. То есть, никакой катастрофы нет», - сказал он.

Также премьер отметил, что проблемы с наполняемостью доходной части бюджета возникли из-за усиления курса гривни, конъюнктуры цен на энергоносители и непродуманных действий предыдущего созыва парламента.

"Нам достался очень сложный бюджет. Вообще закрывать год с чужим бюджетом – это сложно, это надо осознавать. Просто назову вам один понятный пример. Люди в прошлом году приняли бюджет, зафиксировали сумму доходов, а потом приняли лоббистскую норму о том, чтобы освободить от налогообложения растаможивание компонентов для "зеленой" энергетики. Таким образом мы потеряли 9 миллиардов. И по таким позициям мы можем пройтись достаточно долго", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил информацию о проблемах с выполнением доходной части государственного бюджета, из-за чего не будет в полном объеме профинансировано выполнение некоторых государственных программ.

Государственный бюджет Украины за ноябрь 2019 года получил 88,831 миллиарда гривень доходов, что на 8,6% ниже планового показателя на этот период. С начала года, за январь-ноябрь, госбюджет получил 899,746 миллиарда гривень доходов, что на 5,9% ниже планового показателя на этот период.