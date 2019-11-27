События вокруг Нацбанка дают бизнесу и инвесторам тревожный сигнал – ЕБА

Бизнес призвал органы власти должным образом реагировать на такие ситуации, руководствуясь принципами справедливости.

События вокруг Национального банка Украины в последние несколько недель однозначно дают бизнесу и инвесторам тревожный сигнал, считают в Европейской Бизнес Ассоциации.

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Как говорится в комментарии ассоциации, переданном УНИАН, эти события ставят под вопрос принципы объективности и беспристрастности, которые должны существовать в цивилизованной европейской стране.

Отмечается, что обеспечение независимости НБУ, сохранение макроэкономической стабильности и продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом для устойчивого экономического роста Украины должны быть прочными приоритетами властей.

"Бизнес призывает ответственные органы государственной власти должным образом реагировать на ситуации, подобные той, что сейчас происходит вокруг НБУ, руководствуясь принципами справедливости", - сказано в комментарии.

В ассоциации подчеркнули, что сейчас важно обезопасить страну от появления новых негативных факторов, которые дестабилизируют экономику, замедляют инвестиционную активность и экономический рост.

Справка УНИАН. Под стенами Национального банка вторую неделю проходят акции протеста. По информации СМИ, количество протестующих достигает тысячи человек, а участники акции требуют отставки правления НБУ.

Национальный банк Украины в связи с продолжающимися акциями протеста под его зданием на улице Институтской в центре столицы обратился в правоохранительные органы с просьбой не допустить противоправных действий.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал любое давление на Национальный банк недопустимым.