Митингующие под НБУ прорвались в здание (видео)

Полиция пытается вытеснить протестующих из здания Нацбанка.

Митингующие под Национальным банком Украины, которые требуют отставки председателя НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой, ворвались в здание.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Dubinsky.pro.

«Протестующие ворвались в Нацбанк. Полиция пытается их вытеснить. Количество людей с каждым днём все больше. В среду буду там перед выездным заседанием комитета в НБУ - соберу требования людей», - написал депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

Как сообщал УНИАН, ранее на сцене перед входом в НБУ участники акции установили импровизированную гильотину и принесли свиную голову.

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К акции "Остановим коррупцию в НБУ" сегодня присоединились украинские "желтые жилеты" – представители металлургических предприятий из Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областей. Среди них – Запорожский завод "Ферросплав", "Никопольский завод", "Марганецкий ГОК", "Покровский ГОК", "Днепроазот", "Днепровский металлургический завод", завод "Днепровская сталь", "Побужский ферроникелевый комбинат".

Работники возмущены разрушительной политикой Национального банка и требуют способствовать развитию тяжелой промышленности. Среди основных лозунгов: "Смолий, не грабь народ", "Очистить преступное руководство НБУ", "Банковская система НБУ – экономический геноцид украинцев".

Работники заводов также отмечают, что крупнейшие металлургические предприятия, которые наполняют государственный бюджет, находятся на грани остановки, а 20 тысяч человек могут остаться без рабочих мест.