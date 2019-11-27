Суд обязал СБУ расследовать дело о госизмене главы Нацбанка и его заместителей

Руководство Нацбанка обвиняется в государственной измене, которая заключается в нанесении экономического ущерба и подрыве экономики Украины.

Следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование преступлений, совершенных председателем Национального банка Яковом Смолием, его первым заместителем и заместителем. Кроме того, Шевченковский районный суд Киева обязал следователя ГУ СБУ внести сведения в ЕРДР о государственной измене руководством Нацбанка.

Об этом говорится в письменных ответах на заявления ОО "Правовое партнерство" в СБУ и суда, передает информационный портал "Стопкор".

"Нацбанк обвиняется в государственной измене, которая заключается в нанесении экономического ущерба и подрыве экономики Украины. Они в ручном режиме формировали курс гривны – какое они имели право? Расчеты на 2019-2020 годы формируются с расчетом ставки 28, так куда деваются те 4 гривны с каждого доллара США, к которым привязан государственный бюджет? Очевидно, что в конце года мы получим прирост на 4 гривны. Очевидно, что сверхприбыли Нацбанка искусственно демонстрировать выход экономики из кризиса, что чревато последствиями. То кто дает указания на изменение курса доллара и формирования поддельных показателей?" – отметил глава ОО Дмитрий Касьяненко.

Хронология событий:

- 7 октября 2019 года ОО "Правовое партнерство" обратилось с заявлением о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена"). Представители общественной организации обнаружили значительные расхождения в формировании курса, о чем и сообщили в Главное управление Службы безопасности Украины.

Заявление в СБУ:

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"В соответствии с законодательством Украины, Национальный банк устанавливает официальный курс гривны к иностранным валютам и обнародует его. За предыдущий год сальдо внешней торговли отрицательное. При таком уровне сальдо невозможно увеличивать курс национальной валюты, а именно гривны. Отрицательный показатель сальдо внешней торговли свидетельствует об отсутствии валюты, а вследствие ее отсутствия невозможно повышение курса национальной валюты.

Кроме того, в бюджете на 2019 год курс доллара США заложен на уровне 29, 4 гривны за 1 доллар США. По данным Министерства финансов Украины, укрепление курса гривны приводит к недобору по таможенным платежам и "импортному" НДС, потому что госбюджет сверстан с учетом среднегодового курса в 29,4 грн за доллар и такое существенное укрепление гривни лишь наращивает государственные долги, но не дает никаких капитальных инвестиций в экономику. Растущий дефицит бюджета Министерство финансов Украины вынуждено финансировать путем продажи ОВГЗ.

Пониженный курс доллара снижает и объем налогов, поступающих в государственный бюджет от импорта товаров. Вместе с тем, внешнеэкономический баланс остается дефицитным, поскольку укрепление курса гривны приводит к тому, что украинские товары становятся менее конкурентоспособными – это ограничивает бюджетные поступления от внешнеэкономической деятельности.

Считаем, что при таких показателях рост курса гривны возможен только в случае незаконной деятельности должностных лиц Национального банка Украины, что наносит значительный ущерб экономике Украины и грозит подрывом экономической безопасности Украины.

Согласно требованиям, которые устанавливаются к членам правления НБУ, информация, размещенная на сайте, которая является общедоступной, свидетельствует о том, что каждый член правления Нацбанка владеет "точными науками" и имеет значительный опыт в банковской отрасли. Мы считаем, что должностные лица Национального банка Украины вопреки государственным интересам, которые охраняются законом, осуществляют укрепление национальной валюты путем сокрытия обстоятельств, фактов и данных относительно сделок по покупке-продаже долларов США, которые были заключены банками на межбанковском валютном рынке Украины с другими банками и Национальным банком Украины, манипулирование данными внешнеэкономического сальдо при расчете курса гривни, что приводит к наращиванию долгов страны и наносит значительный ущерб экономике Украины и экономической безопасности Украины, и совершили преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

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По нашему мнению, должностными лицами Национального банка Украины незаконным путем укрепляется гривна. Также наблюдаем, что должностные лица скрывают информацию и предоставляют ложные данные о сделках по покупке-продаже долларов США, которые заключались банками на межбанковском валютном рынке.

Просим принять и безотлагательно зарегистрировать это заявление о совершении преступления и внести сведения в Единый реестр досудебных расследований, начать по этому заявлению о совершении преступления досудебное расследование в форме досудебного следствия в связи с совершением действий, имеющих признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК и уведомить письменно в установленном законом порядке о начале уголовного производства и окончании досудебного расследования преступления".

16 октября 2019 года в СБУ отказались вносить сведения в ЕРДР и отметили, что "следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование преступлений, совершенных председателем Национального банка Украины, его первым заместителем и заместителем»

20 ноября 2019 года Шевченковский райсуд Киева обязал следователя СБУ внести сведения в ЕРДР.