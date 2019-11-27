СЕТАМ продал имущество "Ощадбанка" на 420 миллионов гривень

Госпредприятие СЕТАМ продало 45 лотов "Ощадбанка", самым дорогим из которых стал находящийся в с. Софиевская Борщаговка логистический центр "Арктика" с ценой продажи 195 миллионов гривень.

Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" СЕТАМ (онлайн-аукцион OpenMarket) продало имущество государственного "Ощадбанка" на 420,96 миллиона гривень.

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Об этом сообщила пресс-служба СЕТАМ.

"В рамках договора через электронную площадку OpenMarket реализуется заложенное имущество должников, приобретенное в собственность "Ощадбанка" в счет погашения задолженности. В результате сотрудничества имеем 45 успешных лотов на общую сумму 420,96 миллиона гривень. Конкурентные онлайн-аукционы помогли дополнительно заработать для банка 30,8 миллиона гривень", - сказано в сообщении.

В частности, на данном аукционе были реализованы следующие лоты банка: находящийся в с. Софиевская Борщаговка логистический центр "Арктика" с ценой продажи 195 миллионов гривень; находящийся в Харьковской области комплекс зданий и сооружений за 104 миллиона гривень; право на заключение договора купли-продажи столичного целостного имущественного комплекса за 50 миллионов гривень; земельный участок в Киеве за 33,7 миллиона гривень; находящийся в Буче спортивно-оздоровительный комплекс за 22,55 миллиона гривень.

"За годы сотрудничества с банком удалось заработать почти полмиллиарда гривень, а самым дорогим лотом стал логистический центр "Арктика", который находится в с. Софиевская Борщаговка. Надеемся, что наше сотрудничество будет таким продуктивным и в дальнейшем", - цитирует пресс-служба гендиректора СЕТАМ Виктора Вишнёва.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) работает с 26 октября 2015 года и реализует имущество, арестованное Государственной исполнительной службой Украины. В сентябре 2017 года предприятие изменило название электронной площадки на OpenMarket.

"Государственный ощадный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.