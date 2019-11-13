СЕТАМ "пустил с молотка" активов "Укргазбанка" на 1,3 миллиарда гривень

Госпредприятие СЕТАМ продало различные объекты недвижимости банка: часть завода "Арсенал", бизнес-центр, квартиры, дома, земельные участки, паркоместа.

Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" СЕТАМ (онлайн-аукцион OpenMarket) продало имущество государственного "Укргазбанка" на 1,3 миллиарда гривень, сообщила пресс-служба СЕТАМ.

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"OpenMarket продал 85 лотов "Укргазбанка" на сумму 1,322 миллиарда гривень", - сказано в сообщении.

В частности, в данный список входят различные объекты недвижимости: часть завода "Арсенал", бизнес-центр, квартиры, дома, земельные участки, паркоместа.

"Укргазбанк" - давний и надежный партнер OpenMarket. На сегодня банк является самым результативным из наших клиентов после исполнительной службы», - цитирует пресс-служба гендиректора госпредприятия СЕТАМ Виктора Вишнёва.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) работает с 26 октября 2015 года. До этого система электронных торгов СЕТАМ работала в экспериментальном режиме в трех областях с 1 мая 2014 года. В сентябре 2017 года госпредприятие СЕТАМ сменило название электронной площадки для торгов на OpenMarket.

OpenMarket – электронная площадка для проведения торгов имуществом, арестованным Государственной исполнительной службой Украины.

"Укргазбанк" (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале "Укргазбанка" составляет 95%.

В конце января Международная финансовая корпорация (IFC) подтвердила готовность к вхождению в капитал государственного "Укргазбанка".

В апреле министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Минфин на финальной стадии привлечения IFC в капитал "Укргазбанка" и ожидает подписания соответствующего соглашения до конца 2019 года.