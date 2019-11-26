Гривня снова обновила четырехлетний максимум: сколько стоит валюта

Предыдущий четырехлетний максимум был установлен вчера, 25 ноября, на уровне 24,05 гривни/доллар.

Национальный банк Украины на среду, 27 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,98 гривни/доллар, что является максимальным значением за период с января 2016 года, или почти за 4 года.

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Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум был установлен вчера, 25 ноября, когда официальный курс гривни к доллару составил 24,05 гривни/доллар.

Официальный курс гривни к евро на 27 ноября установлен на уровне 26,43 гривни/евро.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,98/24,00 гривни/доллар, к евро - на уровне 26,40/26,43 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины за октябрь снизилась к доллару США на 2,6% - до 24,82 гривни/доллар, но осталась выше уровня на начало года на 10,4%.