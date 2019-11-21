Украинский бюджет тратит на подготовку одного студента в среднем 45 тысяч гривень в год

По отдельным заведениям этот показатель превышает среднее по стране значение в 2-3 раза.

Министерство финансов Украины на основании собранных данных о функционировании в 2018 году высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации оценило средние расчетные затраты на подготовку одного студента по государственному заказу в 44,6 тыс. грн.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, по отдельным заведениям этот показатель превышает среднее по стране значение в 2-3 раза. К примеру, в Летной академии Национального авиационного университета этот показатель составляет 143 тыс. грн, в Харьковском институте финансов Киевского национального торгово-экономического университета - 100 тыс. грн, в Косовском институте прикладного и декоративного искусства Львовской национальной академии искусств - 83 тыс. грн, в Одесском государственном экологическом университете - 77 тыс. грн, в Национальном университете «Одесская морская академия» - 75 тыс. грн.

Минфин назвал основным вызовом для повышения прозрачности и эффективности использования публичных средств на высшее образование введение распределения этих средств на основе формулы, учитывающей количество студентов, соотношение стоимости услуг, показатели качества образовательной и научной деятельности учреждения.

Также в Минфине подготовили новый интерактивный аналитический инструмент («дешборд»), который позволяет осуществить сравнительный анализ деятельности учреждений высшего образования как в целом по стране, так и в разрезе отдельных заведений.

По информации Минфина, данные для оценок были собраны по заведениям высшего образования в сфере управления Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения и Государственной налоговой службы. Всего министерство проанализировало данные 167 учреждений, в которых обучалось 340 тыс. студентов по госзаказу. Совокупные расходы госбюджета на оплату услуг по подготовке специалистов этими учреждениями в 2018 году превысили 15 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, согласно оценкам Министерства финансов, обнародованным в июне текущего года, украинский бюджет в 2018 году в среднем потратил на подготовку одного школьника 21,3 тыс. грн, при этом анализ показал превышение расходов в отдельных районах и объединенных территориальных общинах по сравнению со средними по стране в несколько раз.

Кабинет министров определил пять министерств для проведения в 2019 году обзоров расходов государственного бюджета. В этом перечне министерства образования и науки, здравоохранения, энергетики и угольной промышленности, социальной политики, аграрной политики.

По результатам обзора рабочие группы до 1 декабря предоставят правительству отчеты, на основании которых может быть принято решение о корректировке Бюджетной декларации и проекта государственного бюджета на плановый период.