В США одобрили крупнейшее банковское слияние со времен мирового финансового кризиса

ФРС одобрила слияние BB&T и SunTrust Banks.

Федрезерв США сообщил во вторник, что одобрил слияние финансовой холдинговой компании BB&T Corp и банковского холдинга SunTrust Banks Inc, которое стало крупнейшим банковским объединением со времен мирового финансового кризиса 2007-2009 годов.

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Аналитики ранее сказали, что подобного рода сделка стала возможной благодаря ослаблению регулирования под руководством президента США Дональда Трампа, который призвал банковских регуляторов смягчить подход к одобрению слияний, банковских заявок и обеспечению соблюдения послекризисных правил, пишет Рейтер.

ФРС, однако, сообщила, что сделка может состоятся при соблюдении ряда условий, включая отказ BB&T от депозитов стоимостью более $2,4 миллиарда и 30 своих филиалов.

SunTrust также необходимо удовлетворить требования недавно выпущенного распоряжения, после того как регулятор пришел к выводу, что компания ввела в заблуждение некоторых деловых клиентов в отношении операций и выставления счетов за определенные продукты.

Компании сообщили, что довольны получением разрешения регулятора.