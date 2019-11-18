Разумков: Бюджет-2020 будет подвергаться некоторым изменениям

Он прогнозирует много дискуссий вокруг этого документа.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что Государственный бюджет на 2020 год будет подвергаться некоторым изменениям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова".

Говоря о принятии Бюджета на 2020 год, спикер отметил, что нельзя говорить, что он "идеальный".

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"Об этом также говорили народные депутаты, обращаясь к правительству, о том, что не были учтены все предложения, которые поступали от представителей разных политических сил... Будет еще много дискуссий вокруг Бюджета. Я уверен, что и он будет подвергаться некоторым изменениям", - отметил Разумков.

В то же время, пояснил он, этот закон должен быть принят, чтобы входить в новый год с Бюджетом и сметой Верховной Рады, чтобы "государство могло работать".

На вопрос относительно упреков о том, что Бюджет якобы можно было бы сделать лучше, если бы соответствующий документ рассматривался в третьем чтении, председатель парламента отметил, что он не уверен, что если бы этот процесс был затянут, то это бы как-то существенно улучшило или изменило Бюджет.

"Мы выходили уже из тех показателей и из тех предложений, которые были предоставлены нам правительством. И кардинально их изменить за такой короткий промежуток времени, я думаю, что возможности не было ни у них, ни, тем более, у парламента", - сказал Разумков.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год, доработанный с учетом обновленного прогноза правительства по росту ВВП на 3,7%.