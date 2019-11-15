Гривня перед выходными выросла к доллару на 9 копеек

Котировки гривни к евро снизились на 1 копейку.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в пятницу, 15 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,14/24,17 грн/долл., что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 26,66/26,69 грн/евро, что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на понедельник, 18 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,2201 грн/долл., к евро – на уровне 26,7245 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в четверг, 14 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,23/24,25 грн/долл., что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.