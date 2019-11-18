В Раду внесен законопроект о легализации в Украине криптовалют

Законопроект дает определение таким понятиям, как «виртуальный актив», «криптоактив», «операция с криптоактивами», «распределенный реестр», «токен» и «токен-актив».

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно налогообложения операций с криптоактивами».

Читайте такжеНа Львовской железной дороге майнили криптовалюту (фото)

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Законопроект разработан блокчейн-сообществом, межфракционным депутатским объединением Верховной Рады Украины Blockchain4Ukraine, Офисом эффективного регулирования (BRDO) и командой Министерства цифровой трансформации», - сказано в сообщении.

Отмечается, что законопроект дает определение таким понятиям, как «виртуальный актив», «криптоактив», «операция с криптоактивами», «распределенный реестр», «токен» и «токен-актив».

Кроме того, в законопроекте также определены особенности налогообложения.

«Первая особенность – это 5% ставка налога на доходы физических лиц для инвестиционной прибыли от продажи криптоактивов сроком на 5 лет», - добавили в пресс-службе.

Второй особенностью является определение того, что инвестиционная прибыль от операций с криптоактивами рассчитывается как положительная разница между доходом, полученным налогоплательщиком от продажи криптоактива, и его стоимостью, которая определяется из суммы документально подтвержденных расходов на приобретение такого криптоактива и/или на создание такого криптоактива.

Третьей особенностью налогообложения выступает то, что операции по продаже криптоактивов не являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.

«Мы уверены, что принятие этого закона создаст условия для начала функционирования рынка виртуальных активов в соответствии с законодательством Украины с учетом баланса интересов субъектов, осуществляющих операции с виртуальными активами, и государства, которое получит дополнительные поступления налогов от операций с виртуальными активами», - отметили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

Как сообщал УНИАН, Офис эффективного регулирования (BRDO) совместно с Министерством цифровой трансформации и ключевыми блокчейн-ассоциациями разработал законопроекты по легализации рынка криптовалют в Украине.

18 октября представители власти и бизнеса подписали меморандум о сотрудничестве по внедрению технологии распределенного реестра (блокчейн), а также формированию нормативной базы для развития технологических решений и создания условий функционирования рынка виртуальных активов в Украине.