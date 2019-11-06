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Больше трети украинцев не имеют "заначки" на "черный день"

13:26, 06 ноября 2019
Финансы
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Более трети украинцев ничего не припасли на "черный день" \ фото УНИАН

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Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, передает zn.ua. По данным опроса, еще треть имеют сбережения, которых хватит на срок до двух месяцев: меньше, чем на месяц (10%), в месяц (12%) и на два месяца (11%).

На срок от трех до шести месяцев хватит сбережений 11% украинцев, а 3% рассчитывают на то, что им хватит сбережений более чем на 7 месяцев.

Почти пятая часть респондентов (17%) не смогли оценить, на какое время им хватит сбережений в случае потери имеющихся источников доходов.

Опрос проводился в период с 7 по 16 сентября 2019 среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

По данным опроса Research & Branding Group, за последние три года треть украинцев (31%) оказывались в ситуации, когда более трех месяцев не имели работы или занимались поиском, тогда как две трети жителей Украины (64%) в такую ситуацию не попадали.

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Теги: #украинцы#сбережения