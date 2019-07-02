Госстат подсчитал, на сколько выросли доходы украинцев

При этом расходы составили 852,4 миллиарда гривень.

Доходы населения Украины за первый квартал 2019 года выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 803,4 миллиарда гривень, сообщает Государственная служба статистики.

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"Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 14 398 гривень", - сказано в сообщении.

Что касается структуры доходов, то 50,4% составила зарплата (49,4% - в 1-м квартале 2018 года), 14,5% - прибыль и смешанный доход (14,2%), 1,8% - доходы от собственности (1,9%), 33,3% - социальная помощь и другие текущие трансферты (34,5%).

Расходы украинцев в 1-м квартале 2019 года составили 852,4 миллиарда гривень, а спад сбережений – 49 миллиардов гривень.

Что касается структуры расходов, то 94,9% составила покупка товаров и услуг (91,2% - в 1-м квартале 2018 года), 11,2% - текущие налоги на доходы, имущество и другие текущие трансферты (10,2%).

В Госстате добавили, что речь пока идет о предварительных расчетах, а окончательная информация по доходам и расходам населения за первый квартал 2019 год будет опубликована позже.

Как сообщал УНИАН, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в мае 2019 года выросла по сравнению с маем прошлого года на 17,4% - до 10 239 гривень.