Гривня выросла к доллару на 10 копеек

Нацвалюта на межбанке в понедельник выросла к доллару на 10 копеек - до 24,74/24,77 грн/долл.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в понедельник, 4 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,74/24,77 грн/долл., что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 27,59/27,63 грн/евро, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на вторник, 5 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,7980 грн/долл., к евро – на уровне 27,6696 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в пятницу, 1 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,83/24,87 грн/долл., что на 9 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.