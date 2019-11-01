Доллар упал еще больше: почем сегодня можно купить валюту

Национальный банк Украины на пятницу, 1 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,8191 грн/долл., к евро – на уровне 27,6832 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2481,9089 (31 октября – 2499,5421)

100 EUR – 2768,3212 (31 октября – 2775,9915)

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в четверг, 31 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,75/24,78 грн/долл., что на 19 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро установились на уровне 27,57/27,60 грн/евро, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.