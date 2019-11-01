Нацбанк сменил независимого аудитора
Национальный банк Украины определил компанию «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги» исполнителем независимого аудита своей годовой финансовой отчетности по международным стандартам в течение следующих пяти лет.
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Как сообщается на сайте НБУ, компания выбрана по результатам процедуры закупки в соответствии с законодательством и утверждена решением совета НБУ.
Отмечается, что компания «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги» относится к глобальной сети Ernst&Young, входящей в четверку крупнейших аудиторских компаний в мире.
Нацбанк напомнил, что уже сотрудничал с компанией «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги», и она подтверждала отчетность НБУ за 2011-2013 годы.
Справка УНИАН. В соответствии с законом «О Национальном банке Украины», годовая отчетность НБУ подлежит обязательному аудиту не реже одного раза в год. При этом, одна и та же аудиторская фирма не может проводить аудит более пяти лет подряд.
Предыдущие пять лет аудит годовой финансовой отчетности НБУ проводила компания «Делойт энд Туш ЮСК».