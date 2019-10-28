Нацбанк втрое нарастил выкуп валюты на межбанке

С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу почти на 4 млрд долл.

Национальный банк Украины на прошлой неделе – с 21 по 25 октября – купил на межбанковском валютном рынке Украины 90 млн долл., что втрое больше показателя неделей ранее.

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Согласно данным на сайте НБУ, на прошлой неделе регулятор не продавал валюту.

В результате, с начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 3,975 млрд долл., или в 9 раз.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в сентябре пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 300 млн долл.