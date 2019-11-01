МЕГАБАНК первым в Украине стал ассоциированным членом Global Alliance for Banking on Value
Об этом 30 октября сообщил Председатель Правления АО "МЕГЕБАНК" Алексей Яценко.
"Наш банк стал первым в Украине, кто получил приглашение стать ассоциированным членом Global Alliance for Banking on Values. Поздравляю с таким важным событием всех наших клиентов и партнеров. Это стало возможно благодаря им, ведь вся наша команда работает на обеспечение надлежащего качества услуг. Спасибо коллегам и поздравляю всю команду МЕГАБАНКА, которая своим ежедневным трудом заслужила право получить такое приглашение", – сказал Алексей Яценко.
Global Alliance for Banking on Values – это независимая ассоциация, которая совместно обслуживает 50 млн клиентов, имеет почти 200 млрд долл. США совокупных активов и более 67 000 сотрудников. В Альянс сегодня входит 58 финансовых институтов и 16 стратегических партнеров по всему миру.
Перед тем, как получить приглашение на вступление, рассказал Алексей Яценко, "МЕГАБАНК" прошел аудит на соответствие подходам ассоциации. Среди них: ответственное ведение банковского бизнеса (оно должно соответствовать миссии ассоциации – использовать финансы для обеспечения устойчивого экономического, социального и экологического развития); высокий уровень корпоративного управления; развитие реального сектора экономики и др.
"Для нашего банка это глобальная платформа для обмена опытом со всеми членами ассоциации по всему миру. Кроме того, это возможность воплощать для наших клиентов в Украине лучшие практики международного банковского сектора, обновлять финансовые продукты и услуги. Ну и конечно, это возможность информировать членов ассоциации и ее клиентов со всего мира об инвестиционном потенциале Украины", – пояснил, что дает украинскому банку членство в GABV, Председатель Правления АО "МЕГАБАНК" Алексей Яценко.
Global Alliance for Banking on Values (GABV) – некоммерческая организация, независимая сеть банков и банковских кооперативов, которые стремятся достичь положительных изменений в банковском секторе. Сеть действует с 2009 года. Главный офис альянса расположен в Амстердаме, Нидерланды. К сети присоединяются банки, банковские кооперативы и кредитные союзы, микрофинансовые учреждения и банки из многих уголков мира: Северная и Латинская Америка, Азия, Африка, Европа, Австралия.