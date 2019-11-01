МЕГАБАНК первым в Украине стал ассоциированным членом Global Alliance for Banking on Value

Соответствующее решение на этой неделе принял Совет Директоров Global Alliance for Banking on Values (GABV), сети ведущих мировых банков.

Об этом 30 октября сообщил Председатель Правления АО "МЕГЕБАНК" Алексей Яценко.

"Наш банк стал первым в Украине, кто получил приглашение стать ассоциированным членом Global Alliance for Banking on Values. Поздравляю с таким важным событием всех наших клиентов и партнеров. Это стало возможно благодаря им, ведь вся наша команда работает на обеспечение надлежащего качества услуг. Спасибо коллегам и поздравляю всю команду МЕГАБАНКА, которая своим ежедневным трудом заслужила право получить такое приглашение", – сказал Алексей Яценко.

Global Alliance for Banking on Values – это независимая ассоциация, которая совместно обслуживает 50 млн клиентов, имеет почти 200 млрд долл. США совокупных активов и более 67 000 сотрудников. В Альянс сегодня входит 58 финансовых институтов и 16 стратегических партнеров по всему миру.

Перед тем, как получить приглашение на вступление, рассказал Алексей Яценко, "МЕГАБАНК" прошел аудит на соответствие подходам ассоциации. Среди них: ответственное ведение банковского бизнеса (оно должно соответствовать миссии ассоциации – использовать финансы для обеспечения устойчивого экономического, социального и экологического развития); высокий уровень корпоративного управления; развитие реального сектора экономики и др.

"Для нашего банка это глобальная платформа для обмена опытом со всеми членами ассоциации по всему миру. Кроме того, это возможность воплощать для наших клиентов в Украине лучшие практики международного банковского сектора, обновлять финансовые продукты и услуги. Ну и конечно, это возможность информировать членов ассоциации и ее клиентов со всего мира об инвестиционном потенциале Украины", – пояснил, что дает украинскому банку членство в GABV, Председатель Правления АО "МЕГАБАНК" Алексей Яценко.

Global Alliance for Banking on Values (GABV) – некоммерческая организация, независимая сеть банков и банковских кооперативов, которые стремятся достичь положительных изменений в банковском секторе. Сеть действует с 2009 года. Главный офис альянса расположен в Амстердаме, Нидерланды. К сети присоединяются банки, банковские кооперативы и кредитные союзы, микрофинансовые учреждения и банки из многих уголков мира: Северная и Латинская Америка, Азия, Африка, Европа, Австралия.