Госдолг Украины в сентябре вырос до $83 миллиардов

В гривневом эквиваленте госдолг за этот период сократился на 3,4%.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за сентябрь 2019 года вырос в долларовом эквиваленте на 1,03 миллиарда долларов, или на 1,3%, до 82,95 миллиарда долларов.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, в гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 69,44 миллиарда гривень, или на 3,4%, до 1,998 триллиона гривень.

С начала года, за январь-сентябрь, госдолг вырос на 4,64 миллиарда долларов, или 5,9% в долларовом эквиваленте, но при этом сократился на 170,7 миллиарда гривень, или 7,9% в гривневом эквиваленте.

Справка УНИАН. Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на 2,02 миллиарда долларов, или на 2,6%, до 78,32 миллиарда долларов.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 26,94 миллиарда гривень, или на 1,3%, до 2,169 триллиона гривень.

По отношению к ВВП государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился до около 62,7% с 71,8% в 2017 году.