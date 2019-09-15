Украина в 2020 году направит 438 миллиардов гривень на выплату госдолга

По словам Оксаны Маркаровой, это один из главных вопросов, над которым будет работать правительство.

Украина в 2020 году должна направить 438,1 млрд гривень на погашение и обслуживание государственного долга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова сегодня во время брифинга после заседания правительства.

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"Нам придется около 438,1 млрд грн - это очень много, это наши расходы на погашение и обслуживание долга в следующем году. Это с одной стороны вызов, с другой - это то, на что направлена наша работа в следующем году", - сказала министр.

Как сообщал УНИАН, объем государственного и гарантированного государством долга Украины в январе-июле 2019 увеличился в долларовом эквиваленте на 4,08 млрд долларов, или на 5,2% - до 82,4 млрд долларов.