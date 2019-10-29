В Украине продлили ликвидацию еще двух банков

Продлевается на год ликвидация “Радикал Банка” и “Интеграл Банка”.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил сроки ликвидации "Радикал Банка" на один год – с 10 ноября 2019 года до 9 ноября 2020 года включительно, "Интеграл Банка" – с 27 ноября 2019 года до 26 ноября 2020 года включительно.

Читайте такжеПочти 34 тысячи вкладчиков банка «Михайловский» не пришли за возмещением

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, на аналогичный период продлеваются полномочия ликвидатора “Радикал Банка” Анны Савельевой и “Интеграл Банка” Олега Андронова.

Справка УНИАН. В течение 2014-2017 годов 96 банков в Украине утратили платежеспособность. Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам этих банков свыше 90 млрд грн возмещения по вкладам и в настоящее время продолжает ликвидацию порядка семи десятков финучреждений и продажу их активов.