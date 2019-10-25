Сегодня в Украине входит в обращение новая банкнота номиналом 1000 гривень

В Нацбанке утверждают, что новую банкноту в 1000 гривень подделать будет очень сложно.

Сегодня, 25 октября, в наличном обращении появится банкнота нового самого высокого номинала — 1000 гривень.

Для начала Национальный банк Украины выпустил в обращение 5 миллионов банкнот номиналом в 1000 грн.

Как выглядят новые 1000 гривень

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского.

«Он избран за выдающийся вклад в историю Украины как философа, естествоведа, основателя целого ряда новых отраслей науки - геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году», - объяснял глава НБУ Яков Смолий.

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На обратной стороне напечатано изображение здания президиума Национальной академии наук Украины.

По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривень заметно отличается от банкнот других номиналов, что поможет легко определять номинал. Размер новой банкноты составляет 75×160 мм. Основной цвет - голубой. По дизайну она похожа на банкноты нового модернизированного поколения гривни - обновленные 20 100 и 500 гривень.

Цитата, размещенная на лицевой стороне купюры гласит: "Я вірю у величне майбутнє України". Полное выражение Вернадского звучало иначе: "Я вірю у величне майбутнє України й Української академії наук...".

К слову, ранее вокруг шрифта, который используется на купюре, разразился скандал. Шрифтовой дизайнер Богдан Гдаль сообщил, что в Нацбанке использовали пиратскую версию шрифта Bickham Script.

В НБУ говорят, что новую банкноту подделать будет очень сложно.

"Банкнота номиналом 1000 гривень имеет больше 20 элементов защиты, которые позволяют гарантировано подтвердить ее подлинность. Она имеет как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты", - рассказал начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ Владимир Тищенко.

По его словам, защита гривневых банкнот не уступает уровню систем защиты ведущих валют мира.

В Нацбанке отмечали, что необходимость введения в обращение банкноты нового самого высокого номинала назрела достаточно давно. Последний раз Национальный банк вводил в обращение новый номинал 13 лет назад - в 2006 году. Это была банкнота номиналом 500 гривень. Тогда среднемесячная заработная плата составляла около 1000 гривень и разменивалась двумя банкнотами самого высокого номинала.

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«С тех пор многое изменилось. Выросли доходы украинцев, среднемесячная заработная плата в Украине за это время выросла почти в 10 раз. Сейчас для получения среднемесячной заработной платы необходимо уже не менее 20 банкнот. Как следствие, стало больше денег в кошельках - объем наличных в обращении вырос более чем в пять раз - до почти 380 млрд грн», - говорил Смолий.

Изменилась и структура банкнот в обращении. Сейчас более 55% из них по сумме приходится на банкноты номиналом 500 гривень, и еще треть - на банкноты номиналом 200 гривень.

В Нацбанке считают, что наличие банкноты номиналом 1000 гривень даст возможность экономить на транспортировке и хранении банкнот.

Новые 1000 гривень: что будет с ценами и курсом

Эксперты утверждают, что новая купюра в 1000 гривень – это лишь реакция на девальвацию национальной валюты прошлых лет.

Аналитик Альпари Максим Пархоменко сравнил процессы в монетарной системе Украины с ситуацией в Восточной Европе в начале 2000-х годов, когда после кризисного периода начался рост экономики, рост инвестиций и снижение стоимости иностранной валюты.

"Наша страна имеет шанс повторить судьбу соседей. Как яркий пример можно выделить Чехию, в которой также была введена купюра в 1000 крон. На инфляцию и курс это не повлияет, а вот жизнь чёрного рынка упросит. Теперь операции будет проводить легче", - цитирует Пархоменко КП в Украине.

Напомним, с 1 октября монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек перестали быть средством платежа.

Кроме того, началось постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5 копеек, 25 копеек пока останутся в наличном обращении, их принимают для расчетов. Но те монеты, которые будут попадать в банки, не будут возвращаться в обращение и постепенно их будет становиться все меньше.

Также в НБУ планируют осенью 2019 года ввести в обращение монету номиналом 5 грн.