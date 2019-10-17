Гривня падает: доллар и евро закончили день в плюсе

Гривня на межбанке в четверг снизилась к доллару на 12 копеек - до 24,86/24,90 грн/долл.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в четверг, 17 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,86/24,90 грн/долл., что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 27,66/27,70 грн/евро, что на 32 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на пятницу, 18 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,73 грн/долл., к евро – на уровне 27,49 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в среду, 16 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,74/24,78 грн/долл., что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.