Валютные качели продолжаются: доллар подешевел, евро подорожал

Гривня на межбанке в среду выросла к доллару на 2 копейки. Котировки гривни к евро снизились на 12 копеек.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в среду, 16 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,74/24,78 грн/долл., что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 27,34/27,38 грн/евро, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на четверг, 17 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,84 грн/долл., к евро – на уровне 27,38 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке во вторник, 15 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,77/24,80 грн/долл., что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.