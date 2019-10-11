Зеленский уверен в невозможности реприватизации предприятий, которые планирует продать новая власть

Президент хочет вместе со своей командой «довести до ума» приватизацию госактивов.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что государственные предприятия, которые хочет продать новая власть во время масштабной приватизации, в дальнейшем не будут отобраны у новых собственников в пользу государства.

Об этом он заявил во время пресс-марафона.

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«При нашей команде не было ни одного кейса, чтобы была приватизация, а затем предприятие забрали. Мы действительно хотим довести до ума эту большую приватизацию... Со своей стороны мы хотим успокоить, что все, что мы проведем - реприватизации не будет ни в коем случае», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада приняла закон, которым отменяется перечень предприятий, не подлежащих приватизации.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 года передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества для последующей продажи через электронную систему торгов "Прозорро.Продажи" в рамках малой приватизации.

Также Зеленский призвал Кабмин составить список стратегических предприятий, не подлежащих приватизации.