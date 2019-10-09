На приватизацию передали два крупных госпредприятия

Минэкономики передало на приватизацию завод «Электротяжмаш» и Объединенную горно-химическую компанию.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства передало на приватизацию в Фонд государственного имущества два объекта большой приватизации – завод «Электротяжмаш» и «Объединенную горно-химическую компанию».

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава министерства Тимофей Милованов.

«Схемы заканчиваются. Передал в Фонд госимущества на приватизацию два предприятия – «Электротяжмаш» и «Объединенную горно-химическую компанию». Они год или больше были в списке на приватизацию. Первое придерживали от передачи искусственно, чтобы продолжить «дерибанить» активы. Второе – любимый клиент НАБУ. Там схемы были не только от предыдущей власти, но и от темных персонажей за властью», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября Кабинет министров утвердил советников для четырех объектов большой приватизации, среди которых были и данные два предприятия, и обязал Фонд госимущества оплатить их услуги. При этом оплата состоит из фиксированной части и процента по итогам продажи активов.

По Объединенной горно-химической компании вознаграждение составляет 12,258 млн грн и 1% от суммы продажи предприятия. Советником по данному предприятию выступает «БДО Корпоративные финансы».

Советник по продаже завода «Электротяжмаш», компания «КПМГ Украина», получит 7,682 млн грн и 1,49% от суммы продажи предприятия.