Украинцы будут заполнять декларацию о доходах по новой форме: детали

В частности, новая форма налоговой декларации в отличие от действующей дополнена новым критерием в категории плательщика, а именно лицом, заявляющим право на налоговую скидку, который применяется для граждан, декларирующих право на получение данной скидки.

Налогоплательщики с 1 января 2020 года будут подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах по новой форме.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНС) со ссылкой на соответствующий приказ Министерства финансов Украины № 177 от 25 апреля 2019 года.

Согласно сообщению, новая форма налоговой декларации в отличие от действующей дополнена новым критерием в категории плательщика, а именно лицом, заявляющим право на налоговую скидку, который применяется для граждан, декларирующих право на получение данной скидки.

Кроме того, расчет суммы налога на доходы физических лиц, на которую уменьшаются налоговые обязательства при использовании права на налоговую скидку, выделен в приложение Ф3.

Также в разделе о доходах, которые включаются в общий налогооблагаемый доход, дополнительно выделены начисленный доход в форме вознаграждений и других выплат в соответствии с условиями гражданско - правового характера, а также доход, полученный от физлица - арендатора, который не является налоговым агентом физлица - арендодателя, от предоставления в аренду (субаренду, эмфитевзис) земельных участков и паев, выделенных либо не выделенных в натуре (на местности), которые расположены по местонахождению, отличному от налогового адреса арендодателя.

В пресс-службе напомнили, что с 1 января 2019 года уплата налога на доходы физлиц с доходов, от предоставления в аренду (субаренду, эмфитевзис) вышеупомянутых объектов, выделенных либо не выделенных в натуре (на местности), осуществляется по местонахождению таких земельных участков, в связи с чем в новой форме декларации предусмотрены некоторые изменения в порядке расчета налоговых обязательств по налогу.

«В то же время, налоговые обязательства по военному сбору с доходов, полученных от физического лица - арендатора, который не является налоговым агентом физического лица - арендодателя, от предоставления в аренду (субаренду, эмфитевзис) земельных участков, земельных долей (паев) определяются в налоговой декларации. При этом уплата таких обязательств по военному сбору осуществляется по налоговому адресу», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, украинцы по результатам декларационной кампании 2019 года задекларировали 94,37 млрд грн полученных доходов за 2018 год, что на 39,9% больше, чем по итогам прошлой кампании.

Право на получение налоговой скидки по результатам декларационной кампании-2019 года задекларировали почти 114 тыс. украинцев.