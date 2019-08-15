ГФС подвела итоги декларационной кампании: киевлянин-рекордсмен заплатил миллиард налогов

Наибольшие суммы налога на доходы физических лиц уплачены декларантами Киева в размере 2 млрд грн, далее следует Киевская область с показателем уплаты данного налога в 120 млн грн, Харьковская и Одесская области – 106 млн грн и 104 млн грн соответственно.

По итогам нынешней кампании декларирования украинцами доходов, полученных в течение прошлого года, в бюджет поступило 3,2 млрд грн налога на доходы физических лиц, а также почти 440 млн грн военного сбора.

Читайте такжеУ Зеленского выступили за всеобщее декларирование и рассказали, кого стоит от него освободить

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

Согласно сообщению, по состоянию на 1 августа текущего года увеличилось по сравнению с прошлым годом не только количество поданных гражданами деклараций об имущественном состоянии и доходах на 14 тысяч и задекларированных доходов на 27 млрд грн, но и сумма согласованных к уплате налоговых обязательств.

«Так, по налогу на доходы физических лиц - дополнительно более 1 млрд грн, по военному сбору прирост почти 200 млн грн. Это свидетельствует об активной гражданской позиции украинцев и высоком уровне налогового сознания», - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что наибольшие суммы налога на доходы физических лиц уплачены декларантами Киева в размере 2 млрд грн, далее следует Киевская область с показателем уплаты данного налога в 120 млн грн, Харьковская и Одесская области – 106 млн грн и 104 млн грн соответственно.

Аналогично распределились и налоговые обязательства по военному сбору: в Киеве это почти 278 млн грн, в Киевской области - 16 млн грн, в Харьковской и Одесской областях - по 14 млн грн.

«Безусловным рекордом поступлений в бюджет является уплата жителем города Киева налоговых обязательств в сумме почти 1 млрд грн», - добавили в пресс-службе.

В ГФС напомнили, что если налогоплательщик не уплачивает согласованную сумму налогового обязательства по налогу на доходы физических лиц и военного сбора, указанной в представленной декларации за 2018 год (срок уплаты – 31 июля 2019 года), то такой плательщик привлекается к ответственности в виде штрафа в соответствии с Налоговым кодексом Украины.

Как сообщал УНИАН, в ходе декларационной кампании 2019 года украинцы задекларировали общий доход в сумме 83,6 млрд грн, полученный по итогам 2018 года, что почти на 26 млрд грн, или на 45%, больше, чем в прошлом году. Из них трое граждан задекларировали доходы более 1 млрд грн.