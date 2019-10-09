Украинская экономика может вырасти на 40% в ближайшие 5 лет - Тимур Турлов

Отечественный фондовый рынок значительно недооценен - эксперт.

Украинский инвестиционный рынок фундаментально недооценен, - заявил в интервью Investory News исполнительный директор Freedom Holding Corp, Тимур Турлов.

По всем ключевым макроэкономическим факторам нет никаких объективных причин, почему Украина не должна иметь ВВП на уровне, например, Польши.

Темпы экономического роста в 40% за ближайшие пять лет, о которых сейчас говорит правительство, не выглядят такими уж амбициозными. Даже если мы удвоим ВВП, мы не догоним Казахстан. А чтобы догнать, например, страны Балтии, нам нужно этот показатель удвоить несколько раз подряд. Очевидно, что Украина способна это сделать. Мы можем приближать это событие или, наоборот, удалять, но рано или поздно это должно произойти. Ключевым ресурсом в современном мире становится человеческий капитал. В Украине он достаточно богат. Это вызывает фундаментальный долгосрочный оптимизм, - заявил эксперт фондового рынка.

В Украине пока не очень высокий уровень инвестиционной грамотности. Но, хорошая новость в том, что он везде не очень высокий: и в США, и в Германии. Там люди тоже не разбираются в инвестициях. И чаще всего большинство инвестиционных решений они принимают, исходя из общения с инвестиционными консультантами.

Украина сейчас демонстрирует свое желание перемен и проводит достаточно масштабные реформы. Как бы пафосно это не звучало, но сегодня наиболее дефицитный компонент роста - это доверие. Доверие потребителей, производителей, других участников всех основных элементов общества и экономики.

Если удастся победить скептицизм, а вера людей в успех тех или иных реформ увеличиваться - это может дать очень большой и устойчивый импульс развитию экономики. А, он, как раз, позволит нам получить и стабильный курс валют, и активизацию потребительского спроса, внешних и внутренних инвестиций. Если украинцы поверят в Украину - в нее поверят все остальные.

Сейчас мы наблюдаем достаточно большой приток средств нерезидентов. Иностранцы, в принципе, достаточно охотно инвестируют в Украину. В том числе, и потому, что страна сегодня обеспечивает достаточно большую доходность. Поэтому, они уже приходят сюда, им пока страшно, но они уже начинают делать какие-то шаги, - считает СЕО Freedom Holding Corp, Тимур Турлов.

ООО "Фридом Финанс УКРАИНА" профессиональный участник фондового рынка, торговец ценными бумагами и депозитарное учреждение. Компания входит в ТОП-5 торговцев на фондовом рынке Украины. На начало 2019 имеет 12 филиалов, штат - более 100 человек.

ООО "Фридом Финанс УКРАИНА" является частью Freedom Holding Corp (USA). Акции Freedom Holding Corp листингированы на бирже OTС QX Best Market в США.

С 15 октября 2019 года, торги акциями Freedom Holding Corp начнутся на американской бирже NASDAQ.