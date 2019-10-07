В Украине могут разрешить ликвидацию ФОПов без штрафов за неуплату единого соцвзноса

Цель законопроекта - предотвратить несправедливые штрафные санкции в отношении ФОПов, которые не платили ЕСВ в периоды без прибыли.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подал в Верховную Раду законопроект, предлагающий разрешить ликвидацию ФОПов (физлиц-предпринимателей), которые фактически не осуществляют деятельность и не получают прибыль, без взыскания с них штрафов за неуплату единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ).

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“Данный законопроект разработан с целью предотвращения применения несправедливых штрафных санкций в отношении физических лиц-предпринимателей и самозанятых лиц, которые не платили ЕСВ за периоды, в течение которых они не получали доходы”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно пояснительной записке, значительное количество самозанятых лиц и ФОПов, которые не получают доход и фактически не осуществляют предпринимательскую деятельность, до сих пор не инициировали процедуру ликвидации или не снялись с учета. При этом действующий закон Украины обязывает таких предпринимателей уплачивать ЕСВ в размере не меньше, чем минимальный страховой взнос в расчете на месяц.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом два закона, направленные на введение единого счета для уплаты налогов, сборов и ЕСВ.

Как отметил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, введение единого счета решит проблему переплаты налогов предпринимателями и позволит уплачивать как налоги в государственный бюджет, так и местные налоги.