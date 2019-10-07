На спорт: Дубинский предложил обложить обмен валюты новым налогом

Депутат предлагает Раде ввести 1%-ный сбор с покупки наличной валюты на развитие спорта.

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Дубинский предлагает ввести в Украине сбор на развитие спорта по ставке 1% от сделки при покупке иностранной валюты в наличной форме.

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Об этом говорится в законопроекте депутата о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс Украины, зарегистрированном в парламенте 3 октября (№2208).

По мнению автора законопроекта, введение сбора будет стимулировать граждан и бизнес проводить куплю-продажу валюты в безналичной форме, а банки – создавать условия клиентам для валютообменных операций в безналичной форме.

Эксперты прогнозируют негативное влияние этой инициативы на валютный рынок.

"На самом деле любой подобный сбор - просто способ загнать валютный обмен в тень. Мы это уже проходили со сбором в Пенсионный фонд с покупки наличной валюты. Он приносил в бюджет в год порядка 200-300 миллионов гривень, загоняя в тень операции населения на миллиард долларов! Выгодна эта история только операторам черного рынка, которые сильно пострадали с отменой этого сбора в 2017 году", - написала заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко в Facebook.

По ее словам, в бюджете на 2020 год на развитие спорта предусмотрено 11 миллиардов гривень.

Как сообщал УНИАН, обязательный пенсионный сбор по операциям покупки валюты в наличной и безналичной форме по ставке 0,5% был введен для юридических и физических лиц в 2014 году Законом Украины "О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине".

В начале 2015 года Законом Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы» ставка сбора была повышена до 2%, при этом юридические лица и операции по безналичной покупке валюты были освобождены от уплаты сбора.

С января 2017 года Верховная Рада Украины упразднила уплату 2%-го сбора на обязательное пенсионное страхование с покупки-продажи валюты.