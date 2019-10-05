"Финансовая бомба" для РФ: экономист рассказал, как США сдерживают Путина от дальнейшей агрессии

США еще не использовали это "оружие" против России, однако благодаря ей была оказана помощь Украине, заявил эксперт.

Система международных денежных переводов SWIFT, от которой регулярно грозятся отключить Россию, стала универсальным финансовым оружием США, или "финансовой нейтронной бомбой".

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал экономист Алексей Кущ.

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По словам Куща, хотя Америка еще не использовала это "оружие" против России, благодаря ему была оказана помощь Украине.

"Эта система официально зарегистрирована в Европе и действует на основании европейского законодательства, но функционально она зависит от сотрудничества с американским министерством финансов. Все европейские банки, которые проводят валютные операции в долларах, имеют корреспондентские счета в американских банках, а те, соответственно, в Федеральной резервной системе (ФРС). И если бы министерство финансов США ввело, например, санкции против России по отключению российских банков от SWIFT, РФ была бы отключена от мировой финансовой системы. Говорят, угроза отключения SWIFT в свое время остановила наступление на Мариуполь и не дала России перейти к более радикальной, агрессивной фазе. Потому что отключение от этой платежной системы сделало бы Россию финансовым изгоем", – уверен Куст.

Экономист напомнил, что в Иране несколько десятков лет был отключен SWIFT, и его валютные резервы, в том числе Центробанка, были заблокированы в этой системе. Такой сценарий крайне невыгоден Кремлю, считает Кущ.

"В России резервы Центробанка плюс активы российских банков тоже оказались бы замороженными на долгие годы. А учитывая, что расчеты за российские энергоресурсы идут в основном в долларах, перспективы российской экономики были бы плачевные. Для России это был бы колоссальный удар", – уточнил Куст.

SWIFT – это сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций. За день через сеть SWIFT проходят платежные поручения более чем на 6 трлн долларов, в ней участвуют более 10 тыс. финансовых организаций в 210 странах. По уставу SWIFT, в каждой стране сообщества создается группа членов и группа пользователей. В РФ их объединяет ассоциация "РосСВИФТ". При этом еще в 2015 году Россия заявляла о намерении создать альтернативную банковскую систему.