Банк не имеет права передавать долг физлица коллектору без предупреждения - НБУ

Телефонный номер - это персональные данные.

Банк не имеет права передавать задолженность физического лица и его контакты коллекторской компании или третьему лицу без предупреждения.

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Об этом рассказала в интервью УНИАН начальник управления Национального банка Украины по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук, ссылаясь на нормы действующего законодательства.

"Телефонный номер - это персональные данные. И когда человек в кредитной заявке указывает контакты знакомых, банк не имеет права без письменного согласия этих знакомых обрабатывать их данные", - сказала Лобайчук, отвечая на вопрос об обязанности банка проверять номера телефонов знакомых, указанные заемщиком в кредитной заявке.

По ее словам, Нацбанк будет контролировать выполнение этих норм, так как в рамках принятого Верховной Радой закона о "сплите" с июля 2020 года станет регулятором для коллекторов.

"Согласно Закону "О защите персональных данных", за такие нарушения предусмотрена уголовная ответственность руководства банка. Что касается поручительства, то следует понимать, что поручитель предварительно должен дать свое согласие - подписать соответствующий договор", - добавила Лобайчук, отвечая на вопрос, может ли коллектор требовать погашения долга с человека, если его данные указаны посторонним в кредитной анкете.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 сентября приняла закон о защите прав потребителей финансовых услуг, обязывающий банки информировать потенциальных заемщиков обо всех предстоящих расходах по кредиту, включая дополнительные и сопутствующие услуги третьих лиц. Также закон вводит одинаковые правила для банков и небанковских финучреждений относительно рекламы финансовых услуг.

Закон ожидает подписи главы парламента и президента Украины.

Полномочия по защите прав потребителей финансовых услуг в рамках закона получил Национальный банк, в котором уже создано соответствующее управление под руководством Ольги Лобайчук.