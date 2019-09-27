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Накопительные пенсии в Украине: в Минсоцполитики сообщили, когда они станут реальностью

12:14, 27 сентября 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Полноценное внедрение накопительной пенсионной системы в Украине невозможно без создания соответствующей инфраструктуры, заявила министр соцполитики Юлия Соколовская.

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“Чтобы была накопительная система, сначала нужно создать дизайн: кто платит, сколько процентов, сделать актуальные расчеты, будет ли это выгодно человеку. Плюс накопления - это длинные деньги, то есть сбережения. Обычно это работает так, что средства инвестируются, а значит, должен быть рынок, куда можно инвестировать. На сегодня в Украине такого рынка фактически нет”, – цитирует Соколовскую пресс-служба Министерства социальной политики.

Министр отметила, что недавно был принят законопроект о сплите, который возлагает контроль за деятельностью негосударственных пенсионных фондов на Комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку, может стать одним из первых шагов к введению накопительной системы. «Это … первые шаги, о которых можно сказать, что если будем двигаться в этом направлении эффективно, то спустя какой-то период времени сможем ввести и накопительную систему», - сказала она

В пресс-службе отметили, что, по словам Соколовской, введение накопительной пенсионной системы будет проводиться с учетом ведущих мировых практик. При этом, как подчеркнула министр, большое значение будет иметь информационная кампания, объясняющая суть реформы.

“Я считаю, что с нашей пенсионной системой – хоть это накопительная, хоть солидарная – на самом деле человек не понимает, какую пенсию он будет получать, уплачивая ЕСВ (единый социальный взнос - УНИАН). Это также проблема, и я бы хотела в следующие месяцы этим заняться – просто объяснить людям, как работает наша солидарная система", - цитирует пресс-служба Соколовскую.

Как сообщал УНИАН, в конце марта Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку завершила разработку проекта Закона «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении», который вводит в Украине пенсионную систему второго уровня. Соответствующий закон так и не был принят Верховной Радой предыдущего созыва.

Действующая на сегодняшний день в Украине солидарная система пенсионного обеспечения предусматривает, что с зарплаты каждого официально работающего человека идут отчисления в Пенсионный фонд, а человеку насчитывается пенсионный стаж. В свою очередь Пенсионный фонд из этих средств выплачивает пенсии пенсионерам.

Накопительная система состоит в том, что каждый работающий гражданин может осуществлять платежи на свой персональный пенсионный счет. После достижения пенсионного возраста он сможет получать дополнительные выплаты за счет сделанных взносов.

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Теги: #пенсии в Украине#накопительная пенсионная система