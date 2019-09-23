Выгодные предложения для клиентов подготовил МЕГАБАНК ко Дню сбережений

До 19% в гривне и до 6% в валюте – «МЕГАБАНК» представил новые депозитные решения ко Всемирному Дню сбережений в сотрудничестве с Независимой ассоциацией банков Украины.

Ставки выросли по ряду действующих депозитов, появились и новшества. Детали можно узнать в наших отделениях и на сайте в разделе "Депозиты".

–"МЕГАБАНК" каждый год присоединяется ко Дню сбережений. Уверен, что наши депозитные предложения являются привлекательными и выгодными для людей. Кроме того, мы активно работаем над повышением уровня финансовой грамотности украинцев, особенно детей. Для них в октябре готовим ряд интересных мероприятий, на которых сотрудники "МЕГАБАНКА" расскажут, как научиться экономить уже с детства, – прокомментировал нововведение Андрей Онопко, заместитель Председателя Правления "МЕГАБАНКА".

Подчеркиваем, поскольку повышение ставок приурочено ко Дню сбережений, предложение будет действовать временно.

Справка. Всемирный день сбережений отмечается ежегодно 31 октября вот уже 95 лет (инициатива зародилась в Милане в 1924-м). Украина присоединилась к этому в 2011-м. Цель Дня сбережений – стимулирование развития идей экономии денег и накопления сбережений.

В рамках празднования Дня сбережений банки-участники этой инициативы выводят на рынок новые депозитные продукты, готовят акции, предоставляют консультации. Кроме того – проводят открытые дни, в частности, для юных клиентов, повышая их финансовую грамотность и формируя культуру сбережений детства.

В этом году в Украине проект стартует 1 октября, а завершается традиционным масштабным семейным праздником, который состоится 2 ноября в рамках фестиваля Ulichnaya eda на Арт-заводе Платформа в Киеве.