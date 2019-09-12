Чистые международные резервы НБУ превысили $12 миллиардов
10:10, 12 сентября 2019Финансы
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С начала года резервы выросли на 24,7%.
Иллюстрация REUTERS
Чистые международные резервы Национального банка Украины за август выросли на 1,8% - до 12,026 миллиарда долларов.
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Как сообщается на сайте НБУ, с начала года чистые международные резервы выросли на 24,7%.
Справка УНИАН. Международные резервы Украины на 1 сентября составили 21,84 миллиарда долларов, что на 0,8% выше показателя месяцем ранее.
Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед Международным валютным фондом.
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