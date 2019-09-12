Чистые международные резервы НБУ превысили $12 миллиардов

С начала года резервы выросли на 24,7%.

Чистые международные резервы Национального банка Украины за август выросли на 1,8% - до 12,026 миллиарда долларов.

Читайте такжеПрогноз позитивный: агентство Fitch улучшило кредитный рейтинг Украины

Как сообщается на сайте НБУ, с начала года чистые международные резервы выросли на 24,7%.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины на 1 сентября составили 21,84 миллиарда долларов, что на 0,8% выше показателя месяцем ранее.

Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед Международным валютным фондом.