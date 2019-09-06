Международные резервы Украины обновили шестилетний максимум

Международные резервы Украины в августе выросли на 0,8%, превысив 22 миллиарда долларов.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 сентября составили 22,015 миллиарда долларов, что на 0,8% больше показателя месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте НБУ, динамика резервов обусловлена компенсацией расходов валюты на погашение долговых платежей за счет выкупа Нацбанком валюты на межбанковском рынке.

Отмечается, что за месяц регулятор пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанке на 300 миллионов долларов.

При этом платежи в счет обслуживания и погашения валютного госдолга составили 257,5 миллиона долларов.

Положительная переоценка финансовых инструментов составила 132,9 миллиона долларов.

Также сообщается, что по состоянию на 1 сентября объем резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта.

Согласно приведенным данным, текущий объем резервов на 5,7% выше показателя на начало года.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 августа составили 21,84 миллиарда долларов, что на 5,8% выше показателя на начало июля.

Министерство финансов 3 сентября погасило крупнейший долговой платеж текущего года – по евробондам на 661 миллион долларов. 2015 года выпуска и 444 миллионов долларов начисленных процентов по облигациям того же года выпуска с погашением в 2019-2023 годах.

В тот же день Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by 2014 года, перечислив средства в СПЗ в эквиваленте 156 миллионов долларов.