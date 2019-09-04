Следующая крупная выплата по госдолгу будет в октябре - Минфин

Речь о предстоящем погашении валютных облигаций внутреннего госзайма на 461 миллион долларов.

Министерство финансов Украины своевременно оплатило крупнейший долговой платеж пикового по долговым выплатам 2019 года и готово к крупным платежам, предстоящим в октябре.

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Об этом написала министр финансов Украины Оксана Маркарова в соцсети Facebook.

"Сделано своевременно. К октябрю тоже готовы", - написала Маркарова, комментируя публикацию в СМИ о вчерашнем погашении Министерством финансов крупнейшего долгового платежа текущего года – погашение евробондов на 661 миллион долларов. 2015 года выпуска и 444 миллионов долларов начисленных процентов по облигациям того же года выпуска с погашением в 2019-2023 годах.

Кроме того, вчера Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by 2014 года, перечислив средства в СПЗ в эквиваленте 156 миллионов долларов.

Что касается предстоящих крупных долговых выплат в октябре, то, как пояснил УНИАН главный экономист "Альфа-Банка" (Украина) Алексей Блинов, речь о предстоящем 23 октября погашении валютных облигаций внутреннего государственного займа на 461 миллион долларов.

"Сейчас Минфин воздерживается от размещения новых валютных ОВГЗ, поэтому выплата скорее всего будет осуществлена из валютных запасов. По нашим оценкам, имеющиеся у правительства остатки иностранной валюты более чем достаточны для осуществления этой выплаты", - прокомментировал эксперт.

Справка УНИАН. 2019 год является пиковым для Украины по объему долговых выплат в пользу внешних кредиторов, объем которых за год в целом составит около 6 миллиардов долларов.