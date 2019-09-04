Гончарук призывает СБУ ликвидировать управление по борьбе с экономической преступностью
12:40, 04 сентября 2019Финансы
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По его словам, правоохранительные органы должны изменить свое отношение к бизнесу.
Гончарук считает, что УБЭП СБУ нужно ликвидировать / фото УНИАН
Премьер-министр Алексей Гончарук ожидает от Службы безопасности Украины, что она ликвидирует управление по борьбе с экономической преступностью.
Об этом он сказал во время форума, который проходит в Киеве.
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"Мы провели заседание правительства и приняли решение о ликвидации УБЭПа. Это еще не завершенное дело, но правоохранительные органы должны изменить свое отношение к бизнесу. Мы ожидаем, что Служба безопасности сделает так же", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 2 сентября Кабинет министров ликвидировал Департамент защиты экономики Национальной полиции.
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