Гончарук призывает СБУ ликвидировать управление по борьбе с экономической преступностью

По его словам, правоохранительные органы должны изменить свое отношение к бизнесу.

Премьер-министр Алексей Гончарук ожидает от Службы безопасности Украины, что она ликвидирует управление по борьбе с экономической преступностью.

Об этом он сказал во время форума, который проходит в Киеве.

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"Мы провели заседание правительства и приняли решение о ликвидации УБЭПа. Это еще не завершенное дело, но правоохранительные органы должны изменить свое отношение к бизнесу. Мы ожидаем, что Служба безопасности сделает так же", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Кабинет министров ликвидировал Департамент защиты экономики Национальной полиции.