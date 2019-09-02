Кабмин ликвидировал управление Нацполиции по борьбе с экономическими преступлениями

По словам премьера, это был первый символический шаг, чтобы продемонстрировать бизнесу, что давления теперь не будет

Кабинет министров Украины ликвидировал управление Национальной полиции, которое занималось борьбой с экономическими преступлениями (Департамент защиты экономики Национальной полиции - УНИАН).

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Об этом после заседания Кабмина сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы ликвидировали экономическое подразделение Нацполиции. УБЭП (управление по борьбе с экономическими преступлениями - УНИАН) всё, ушел в историю. Больше полицейские не должны вмешиваться в деятельность бизнеса", - сказал премьер.

Гончарук также отметил, что после данного решения правительства необходимо внести изменения в законодательную базу, чтобы решить вопрос подследственности и создать правоохранительный орган, который будет заниматься экономическими вопросами.

"Это должен быть аналитический, а не силовой орган (который заменит УБЭП – УНИАН). Мы рассчитываем, что в ближайшие два-три месяца этот закон будет рассмотрен Верховной Радой и утвержден, а мы, как правительство, будем исполнять это закон. Потому мы сейчас ликвидировали УБЭП, но это незавершенная работа. Это первый символический шаг, чтобы продемонстрировать бизнесу, что давления теперь не будет", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной Раде принять закон о Службе финансовых расследований (СФР) до 1 декабря текущего года.