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Зеленский в Польше пообещал представителям бизнеса защищать их инвестиции

11:11, 01 сентября 2019
Финансы
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Зеленский призвал иностранный бизнес инвестировать в Украину / фото president.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, в рамках двухдневного официального визита в Польшу президент Украины встретился с представителями бизнеса и украинскими студентами. Бизнес был представлен украинским и польским инвесторами в различных отраслях - банковская, финансовая, строительная, транспортная.

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В пресс-службе отметили что Зеленский «призвал бизнес инвестировать в Украину и пообещал создать все условия, чтобы защитить инвестиции».

«Я лично готов защищать все инвестиции. Мы уже подготовили более 70 законопроектов. Речь идет о реформе правоохранительной, судебной систем. Там очень много законопроектов для улучшения инвестиционного климата и для бизнеса», - сказал глава государства.

Он проинформировал о проекте «Государство в смартфоне», сделав акцент на диджитализации услуг и документооборота в Кабинете Министров, электронной таможни. Также президент поделился планами относительно основных реформ. В частности, речь шла о приватизации, земельной реформе, изменениях на железной дороге, концессии портов и преодолении коррупции.

«Бизнес настроен оптимистично», - процитировали в пресс-службе председателя Ассоциации украинского бизнеса в Польше Ярослава Романчука.

«В свою очередь бизнесмены отметили, что готовы инвестировать в Украину, а также ждут наших инвесторов в Польше», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что молодежь рассказала президенту о сотрудничестве с бизнесом в Польше. «Студенты отметили, что хотели бы перенести лучшие практики на родину», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вице-президент США Майкл Пенс сегодня должен провести в Варшаве встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Теги: #Польща#Владимир Зеленский