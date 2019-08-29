Гончарук собирается уволить всех неэффективных руководителей, которые "пилят" наши с вами ресурсы

По его словам, за целыми отраслями "сидят отдельные персонажи, которые до сих пор пилят ресурсы и распределяют в свою пользу государственное состояние".

В ближайший месяц правительство Украины планирует провести аудит всех государственных органов и уволить всех неэффективных руководителей, заявил новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе выступления в парламенте.

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Он подчеркнул, что для реализации масштабных экономических изменений его первыми шагами будут кадровые решения.

«Мои первые шаги – кадровые. Я считаю, что за целыми отраслями сидят отдельные персонажи, которые до сих пор "пилят" наши с вами ресурсы, до сих пор распределяют в свою пользу государственное состояние», - сказал Гончарук.

«Кадровые решения необходимо начинать с оценки эффективности. Мы хотим в ближайший месяц проанализировать деятельность всех органов и уволить всех неэффективных руководителей. Отдельных, кстати, и анализировать нечего, например, ГАСИ, Госкомзем», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада назначила Алексея Гончарука премьер-министром Украины. За принятие соответствующего закона проголосовали 290 народных депутатов из 418, зарегистрированных в сессионном зале. Еще 27 депутатов голосовали против назначения, 25 воздержались, а 66 – не голосовали.