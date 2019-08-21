Последнее заседание Кабмина Гройсмана. Какое наследство получит новое правительство

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел последнее заседание своего Кабинета и оставил украинцам самые «радужные» надежды на будущее. Конечно, человеку, который в возрасте 41 года уже выработал свой трудовой стаж (по его собственным словам, это приблизительно 27 лет), бояться нечего: госпенсию заработал, даже игнорируя проведенную им «успешную» пенсионную реформу.

Напомним, что, несмотря на все благие настроения и «констатацию» трудовых побед, 21 июля, на досрочных выборах в Верховную Раду, Гройсман и его партия «Украинская стратегия», о создании которой премьер объявил 24 мая, получили всего лишь 2,4% голосов. По сути, на этом партийная деятельность нынешнего премьера «накрылась медным тазом». Тем не менее, до пока остается главой правительства. Кабмин Гройсмана прекратит свои полномочия перед новым парламентом, но до формирования нового состава правительства действующие министры будут оставаться в качестве исполняющих обязанности.

На последнем заседании в должностях без приставки «и. о.», Гройсман заявил, что во втором квартале экономика Украины продемонстрировала максимальный за последнее десятилетие рост - 4,6%, но в будущем «необходимо достичь стабильного роста». Таким образом, к показателю есть вопросы.

«Чтобы мы вышли из того состояния проблем, которые имеем, мы должны расти в 1,5-2 раза больше, чем растут соседние страны. Это означает, что мы должны расти на 5-7%», - сказал Гройсман.

Подводя итоги своей трехлетней работы, он отметил улучшение ключевых экономических показателей.

«Мы оставляем страну следующему правительству с резервами почти 22 млрд долларов. То есть, мы создали такие условия, при которых Национальный банк сформировал почти вдвое больше резервов», - подчеркнул Гройсман.

Также премьер отметил, что курс национальной валюты остается «приблизительно стабильным», а показатель госдолга к ВВП удалось снизить почти на 20%.

Вроде бы, все хорошо, если закрыть глаза на одно «исключение».

Вызовы и «заслуги»

После роста ВВП до 3% Украина вплотную приблизилась к ключевому условию запуска механизма ВВП-варрантов, на который Минфин, под руководством Натальи Яресько (сейчас она является представительницей одного из региональных форматов МВФ, главой органа, надзирающего за фискальной системойПуэрто-Рико (PROMESA)) обменял реструктуризацию госдолга в 2015 году.

Именно тогда Украина договорилась с комитетом кредиторов о рассрочке 19,3 млрд долларов долга и списании 20% их основной суммы, что составляет 3,8 млрд долларов. Выплату миллиардной суммы по якобы проданным евробондам плюс миллиардный долг по программе с Международным валютным фондом перенесли на 2019-2027 годы. Это касается и процентов – более семи. Как результат - в течение перечисленных лет наша страна ежегодно будет выплачивать по госдолгу около 1,7 млрд долларов. И у черты погашения мы уже стоим.

В правительстве Гройсмана сразу заявили, что достигнутые договоренности с кредиторами являются бесспорной победой. Сказали и о том, что в мире есть более «тяжелые» обременения, к примеру, госдолг Японии на сегодня составляет 250% ВВП. В команде Гройсмана только забывают уточнить, что долг Японии привлечен под 0,5% годовых, причем, за счет сильной экономики, выплачивать она его будет по собственному усмотрению. Чего не скажешь об Украине.

Уже сейчас гарантированный и госдолг нашей страны - угроза национальной безопасности. На каждого украинца он ложится бременем в более чем 50 тысяч гривен. Судя по принципам реструктуризации задолженности, долговое давление будет только расти. И это при том, что, по данным Госстата, размер задолженности по выплате заработной платы в Украине на 1 июля 2019 года достиг почти 2,86 млрд гривен, тогда как на 1 июня он составлял 2,72 млрд гривен. То есть, за месяц показатель вырос на 5,1%.

В целом, развитые страны считают, что брать в долг – выгодно, если стоимость займа ниже темпов развития экономики. Вот только этот принцип не касается действий «прогрессивного» правительства Гройсмана.

Чтобы было понятно: согласно мировой практике, процент по займу должен быть в несколько раз ниже, чем темпы экономического роста. С нашим темпом роста экономики в 4%, а займом под 7-10% годовых, это означает, что выплаты нарастают как снежный ком. Стоимость займа Украины высока из-за низкого кредитного рейтинга. И, кстати, президент Владимир Зеленский уже назвал такой кредит «унизительным для европейской страны».

Выйти из долговой ямы

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин подчеркивает, что ситуация в доминирующих для украинской промышленности добывающих секторах, скорее, выглядит благоприятно - растут добыча нефти и газа (на 5%), каменного и бурого угля (на 4,8%), железных руд (на 2,7%). Как и довольно неплохая ситуация в нетехнологической части перерабатывающей промышленности. В частности, в первом полугодии 2019 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, производство металлоконструкций для строительства выросла на 16,6%, чугуна, стали и ферросплавов увеличилось на 2,9%, труб - на 5,6%. «Но все это по меркам современного технологического уклада - производства низко маржинального полуфабриката. Однако, именно на это по-прежнему приходится наибольший удельный вес в промышленности Украины. И это не позволяет с оптимизмом смотреть на будущее», - отмечает эксперт.

По его словам, что стало причиной действительно бурного роста ВВП Украины, сказать сложно.

В Министерстве экономического развития и торговли сообщают, что основное - активизация инвестиционной деятельности, работы металлургических и аграрных компаний. Корректно оценить эту точку зрения тяжело. На сайте Госкомстата данные о капитальных инвестициях только за I квартал, и они – неблагоприятные.

«Скорее всего, есть две ключевые составляющие такой динамики. Первая - рост розничного товарооборота: на 10,3% за январь-июнь текущего года к соответствующему периоду 2018 года и на 7,8% во II квартале 2019 года в сравнении со II кварталом прошлого года. В немалой степени это связано с ростом доходов населения. По итогам июня, номинальная средняя зарплата выросла на 8,1% в годовом выражении. Однако, достаточно длительный период роста зарплат, который наблюдается в нашей стране, указывает на то, что без повышения производительности и эффективности труда повышение зарплат может затормозиться, если вовсе не прекратиться. Тем более, что одной из причин роста зарплат является массовая трудовая миграция, потенциал которой, вероятно, подошел к порогу», - говорит Данилишин.

Второй ключевой составляющей хорошей динамики ВВП он назвал рост в сельском хозяйстве. Индекс сельскохозяйственной продукции за январь-июнь текущего года вырос на 5,8%, во II квартале 2019 году в сравнении со II кварталом прошлого года - на 6,3%. Кстати, в агрокомплексе ситуация предсказуемо продолжает улучшаться - за 7 месяцев индекс сельхозпродукции составил 112%.

«И вот здесь я задаюсь вопросом, который ставил себе не раз, и который меня беспокоит все больше и больше: как долго сельское хозяйство сможет оставаться основным триггером экономического роста Украины? Сейчас могу констатировать следующее - несмотря на довольно приличные темпы экономической динамики Украины, в качестве роста остаются серьезные вопросы. Особенно, если рассматривать проблему сквозь призму современной технологической парадигмы», - подытожил эксперт.

Старые лица на новый лад?

Все без исключения международные рейтинговые агентства, как и экспертная среда, предрекают мировой экономике новую волну кризиса. Она, по их уверению, особенно ударит по развивающимся странам, к которым относится Украина. В скором времени в нашей стране сформируют новый Кабинет министров, и именно ему придется решать судьбу налоговой нагрузки украинцев. Первые звоночки уже есть – чтобы подсобрать денег в резервы, Украина массово распродала свои облигации внутреннего госзайма, причем под невероятные для мировой практики 17% годовых. Так называемые инвесторы их скупили на 81 миллиард гривен. Но сейчас, напуганные грядущим кризисом, приостановили покупку и скоро начнут выводить свой капитал. Вот и еще одна ловушка правительства Гройсмана.

Цель - вывести страну из долговой ямы - ляжет на плечи нового правительства, и оно должно быть особо продуктивным. Но вот незадача, представитель президента в Кабмине Андрей Герус уже заявил, что, возможно, в новом составе правительства будут представители предыдущего.

«Надо подождать еще неделю-полторы, и мы будем все знать. Я вообще не исключаю ничего, все может быть», - сказал Герус.

В то же время, он отметил, что необходимо поблагодарить нынешнее правительство за работу и принятые решения, а также выразил надежду, что следующий состав Кабинета министров будет работать еще эффективнее.

Нана Черная