В НБУ прокомментировали неожиданный рост экономики Украины на 4,6%

Такое ускорение ВВП превзошло ожидания Нацбанка. Следующий пересмотр прогноза НБУ запланирован в октябре.

Ускорение роста экономики Украины во втором квартале 2019 года до 4,6% в годовом выражении превзошло ожидания Национального банка.

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Об этом сообщил журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

«Превысило. Ожидания были 3%», - сказал Сологуб.

По его словам, пока еще сложно анализировать, какие отрасли стали драйверами такого роста, так как необходимые данные о структуре ВВП не обнародованы.

«Мы видим по некоторым показателям рост внутреннего спроса, хорошие потребительские и инвестиционные настроения. Но даже при этом цифра 4,6 выглядит большой», - отметил Сологуб.

Он напомнил, что Нацбанк ежеквартально пересматривает свои прогнозы, и следующий цикл пересмотра запланирован в октябре.

При этом замглавы НБУ не стал прогнозировать, в какую сторону возможна корректировака прогноза, отметив, что ситуация в экономике может измениться.

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины во втором квартале 2019 года ускорился до 4,6% в годовом выражении и превзошел ожидания экспертов.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%.

Национальный банк в июле повысил прогноз по росту реального ВВП Украины в 2019 году до 3% с 2,5%, прогнозируемых ранее.

Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют рост экономики Украины в текущем году на 2,7%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%.