Рост экономики Украины ускорился до 4,6%

По сравнению с предыдущим кварталом ВВП вырос на 1,6%.

Рост реального ВВП Украины во втором квартале 2019 года в годовом выражении - по сравнению со вторым кварталом 2018 года - составил 4,6%, ускорившись с 2,5% кварталом ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора рост реального ВВП составил 1,6%.

Показатель номинального ВВП за второй квартал не приводится.

Данные Госстата оказались значительно лучше ранее обнародованной оценки Национального банка о росте экономики Украины во втором квартале на 3%.

Справка УНИАН. Рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%.

Национальный банк в июле повысил прогноз по росту реального ВВП Украины в 2019 году до 3% с 2,5%, прогнозируемых ранее.

Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют рост экономики Украины в текущем году на 2,7%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%.