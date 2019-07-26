Украина выполнит обязательства по снижению выбросов угольной генерации даже в случае смещения сроков выполнения Национального плана – эколог

Внесення змін до Національного плану зі скорочення викидів від великих спалювальних установок не вплине на темпи скорочення викидів. За рахунок зниження вироблення електроенергії на ТЕС, Україна і так дотримує всі необхідні норми. Але зсув термінів – це швидше превентивний захід для того щоб не допустити енергетичного колапсу і почати вирішення ключової проблеми – пошук економічних інструментів реалізації Нацплану.

Так прокоментувала рішення Кабміну про перенесення термінів реалізації Національного плану по зниженню викидів від вугільної генерації, Світлана Берзина, голова громадської ради при Міністерстві екології та президент ГО "Жива планета", пишут Украинские новости.

"Внесення змін до Національний план зі зниження викидів передбачають зміщення строків реалізації екологічних заходів вугільної генерації. Але важливо, що навіть при зміщенні строків реалізації Україна все одно повною мірою виконує всі зобов'язання перед Європою і скорочує викиди згідно з лінійним трендом скорочення викидів. Тобто не збільшує і не залишає на поточному рівні, а знижує. Перш за все за рахунок зниження вироблення електроенергії на ТЕС та зменшення викидів", – зазначила Світлана Берзина.

Експерт пояснила, що до виконання документ був прийнятий в кінці 2017 р. і обсяг викидів першого року (2018) його реалізації були визначені на рівні 2012 року. Водночас в період з 2012 по 2018рр., зважаючи на кризові явища в економіці і військові дії на сході України в країні значно скоротився видобуток вугілля, що призвело до падіння виробництва електроенергії на ТЕС. Як наслідок – значно скоротилися обсяги викидів, що нижче тих зобов'язань України перед Європою, які прописані в Нацплані.

"Реалізація екологічних заходів може бути перенесена на 2-4 роки без загрози виконання Україною своїх міжнародних зобов'язань перед Енергетичним співтовариством. Але основна проблема в іншому – Нацплан сьогодні не відповідає реальним економічним умовам. Я розумію, що є потреба змістити терміни бо буде енергетичний колапс. Я бачу в цьому превентивний захід для того, щоб виконати модернізацію треба працювати над пошуком економічних інструментів його реалізації", - резюмувала Берзіна.

Нагадаємо, сьогодні представник Президента в Кабміні Андрій Герус, виступив проти перенесення термінів реалізації Нацплану. На його думку, якщо відкласти екологічну модернізацію вугільних електростанцій, то Україна не зможе виконувати європейські зобов'язання зі зниження викидів

Раніше, народний депутат України Сергій Сажко зазначав, що в країні не визначені джерела фінансування реалізації Національного плану скорочення викидів в атмосферу. На його думку, це може загрожувати країні або зупинками діяльності енергопідприємств, зниженням виробництва електричної енергії та розбалансуванням всієї енергосистеми, в Україні, або невиконанням міжнародних зобов'язань.