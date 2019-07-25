Дело о крымских активах: "Ощадбанк" прокомментировал информацию о том, что Россия обжаловала решение суда

В «Ощадбанке» заявили, что не получали документы об обжаловании РФ решения международного арбитража о компенсации банку убытков от аннексии Крыма.

Государственный «Ощадбанк» по состоянию на 25 июля не получал никаких документов относительно обжалования Российской Федерацией решения международного арбитража в Париже о компенсации банку 1,3 млрд долл. убытков в результате аннексии Крыма.

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Об этом говорится в комментарии «Ощадбанка» в ответ на публикации в ряде СМИ информации об обжаловании РФ решения арбитража.

В банке напомнили, что решение арбитража о возмещении убытков в результате оккупации Крыма было принято в ноябре 2018 года в Париже.

«Соответственно, любые правовые вопросы о возможности обжалования (отмены) решения регулируются действующим процессуальным законодательством Франции», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в случае получения каких-либо документов банк будет действовать в соответствии с требованиями французского процессуального порядка и международного законодательства.

Справка УНИАН. В марте 2014 года в результате непризнанного миром референдума, прошедшего в Автономной Республике Крым, Украина потеряла полуостров. Кремль включил его в состав Российской Федерации. С 7 августа 2014 года Национальный банк Украины обязал банки страны приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями.

В ноябре 2018 года Международный арбитраж в Париже принял беспрецедентное решение о взыскании с Российской Федерации в пользу украинского государственного «Ощадбанка» компенсации убытков в результате аннексии Крыма. Арбитражное решение является окончательным и обязательным для сторон. По информации банка, с момента этого решения ежедневно начисляется порядка 97 тыс. долл. штрафных санкций.

В июле текущего года Киевский апелляционный суд признал и разрешил к исполнению решение Международного арбитражного трибунала в Париже о взыскании с РФ компенсации за экспроприацию инвестиций государственного «Ощадбанка» в результате аннексии Крыма.