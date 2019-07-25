Россия оспорила взыскание $1,1 миллиарда в пользу "Ощадбанка"

В российском Минюсте уверены, что компетенция международных арбитражей не позволяет рассматривать подобные иски.

Россия оспорила во французских судах решение международного арбитража о взыскании 1,1 миллиарда долларов в пользу украинского "Ощадбанка" и начисленные с марта 2014 года проценты.

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Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на пресс-службу Минюста России.

"Арбитражное решение по иску ПАО "Государственный Ощадный банк Украины" оспаривается в судах Франции. Данное разбирательство продолжается", - сообщили в Минюсте России.

"В процессе оспаривания категорически опровергается компетенция арбитражей на рассмотрение подобных исков, - отметили в министерстве. - Кроме того, украинская сторона не уведомила Российскую Федерацию в порядке, установленном соответствующими международными конвенциями, о рассмотрении заявления о признании и приведении данного решения в исполнение на территории Украины".

Как сообщал УНИАН, 23 июля стало известно, что в Киевском апелляционном суде удовлетворили заявление "Ощадбанка" и разрешили исполнение решения Международного коммерческого арбитража взыскать 1,1 миллиарда долларов с России в качестве компенсации за захват активов в Крыму и накопившиеся с марта 2014 года проценты.